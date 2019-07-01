فقد وصف دونالد ترامب مستشارته الشخصية وابنته إيفانكا ووزير خارجيته مايك بومبيو مازحا بـ"الجميلة والوحش"، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

جاء ذلك في معرض تقديم الرئيس الأميركي لإيفانكا وبومبيو أثناء كلمة له لأفراد القوات الأميركية في قاعدة "أوسان" الجوية في "بيونغتايك" بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال ترامب لبومبيو "مايك.. تعال هنا يا مايك" قبل أن يقول وسط ترحيب الحشد من الجنود الأميركيين "وتعلمون جميعا من هنا أيضا؟ إنها إيفانكا.. حسنا تعالي هنا يا إيفانكا".

وأضاف الرئيس بينما الاثنان يتقدمان على المنصة "يا لهما من ثنائي جميل - مايك - الجميلة والوحش".

وقبل ساعات، أصبح ترامب أول رئيس أميركي تطأ قدمه أرضا كورية شمالية عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الدولتين في شبه الجزيرة الكورية.