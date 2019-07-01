وقال المصدر إن المهرجان، الذي نظم خلال الفترة ما بين 21 و29 يونيو الجاري، شهد حضور أكثر من مليونين و750 ألف شخص، لمتابعة عروض أكثر من 200 فنان بكل من الرباط وسلا.

وتابع: "وكتجسيد آخر لشعبية موازين وإشعاعه داخل المغرب وخارجه، فقد تم تأمين تغطية واسعة النطاق من قبل الصحافة الدولية، حيث حضر أكثر من 700 صحفي لأكبر وسائل الإعلام الدولية هذا العام".

ومساء السبت، أسدل الستار على الدورة الثامنة عشرة لمهرجان موازين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية، كان أبرزها حفل المغني الإماراتي حسين الجسمي.

والمهرجان، الذي تأسس في 2001، يعد من أكبر الأحداث الموسيقية التي ينظمها المغرب سنويا وأكثرها حضورا من الجماهير المغربية والعربية. ويقام تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس.

وجلب المهرجان مجموعة كبيرة من أشهر الفنانين العرب والأجانب، منهم اللبنانيان عاصي الحلاني ونجوى كرم والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن والفرنسي جوليان كليرك والكولومبي مالوما والأميركي ترافيس سكوت.