ويحتفل العالم رسميا باليوم العالمي للصداقة في 30 يوليو، لكن المستخدمين في الخليج العربي دشنوا وسما "هاشتاغ" للاحتفال باليوم العالمي لأصدقاء الطفولة.

وانتشر وسم #اليوم_العالمي_لأصدقاء_الطفوله عبر كافة المنصات الاجتماعية، ليصبح الأكثر تداولا مساء السبت، فيما بادر المستخدمون بكتابة منشورات عن ذكرياتهم مع أصدقائهم.

واهتم العديد من المستخدمين بوضع روابط لصفحات أصدقاء طفولتهم وتحيتهم في هذا اليوم.

وهيمنت الصور التي التقطت بكاميرات قديمة تعود إلى وقت طباعة الصور بالطرق القديمة على منشورات الأصدقاء، ممهورة بتعليقات عن "أحلى أصحاب" و"أحلى أيام".

ويقول فهد في تغريدة مؤثرة على تويتر "ليتنَا نكون كالأطفال.. أعين لاترى إلا الخير،، وقلوب عامرة بالصفاء، أحاديثهم مشوقة ،، وتعاملاتهم محببة.. إن أسأت إليهم اليوم .. في الغد ينسون وبكلمة تستطيع أن تمحو تلك الإساءة.. ذلك لأن قلوبهم بيضاء لا تحمل ضغينة ولا تحقد على أحد".

"أحبكم يا صديقات الابتدائي"، كانت ضمن تغريدة العنود لصديقاتها التي ذكرتهن، وقالت تحت الوسم#اليوم_العالمي_لأصدقاء_الطفوله:"مهما كان عدد أصدقائي، تبقى الأولوية لهم، وعندما أتحدث إليهم أشعر وكأن الحياة تبتسم لي بأكملها".

وكانت أسماء محظوظة كثيرة بصديقتها التي غردت بحنين كبير لها، ذاكرة مآثرها قائلة" كنت الأخت والصديقة وكنت التوأم الثالث لك.. جمعتنا المسرات والصعاب والأوجاع.. كنا وكنا.. رحلنا وبقي كل شيء في قيد الصمت!.. طبت حيث أنت فلذكرياتنا دين علي مهما تغيرت ونأى بنا الزمان".