وفي أحد مقاطع الفيديو المثيرة، بدت شجرة طويلة وهي تحترق بالنيران، من جراء العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة فيما كانت الأمطار تواصل الهطول.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، وانهالت عليه المئات من حالات الإعجاب، بعد فترة قصيرة من نشره على حساب يحمل اسم "ريتشارد سيويل".

ويقول الخبراء إن هذه الظاهرة ليست غريبة، بل مألوفة في الولايات المتحدة، لاسيما حين تقع عاصفة الرعد في فصل الصيف، وسط حرارة مرتفعة.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة، أن ولاية أوريغون، شهدت ما بين 2500 و3 آلاف ضربة عرد في السادس والعشرين من يونيو الجاري.

وفي مايو الماضي، شهدت ولاية ماساشوستش حريقا في شجرة بسبب ضربة رعد، وحين انتقل رجال الإطفاء إلى موقع الكارثة، وجدوا أن الشجرة تفحمت بشكل كبير من داخلها.