وبينما يختار البعض من هؤلاء القادة سيارات السيدان أو سيارات الدفع الرباعي، يستخدم البعض الآخر سيارات ليموزين، بما في ذلك سيارات بينتلي وكاديلاك، التي يتم تصنيعها بشكل خاص للقادة والزعماء، كل حسب احتياجاته.

ويصطحب بعض الزعماء سياراتهم معهم أثناء الزيارات الرسمية الخارجية، ويرافقهم سيارات مواكبهم، التي تنقل أفراد الحراسة الخاصة بهم، بحسب ما ذكر موقع بيزنيس إنسايدر.

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، على سبيل المثال، يتنقل بسيارة كاديلاك تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار، ويطلق عليها اسم "الوحش".

من جهتها، تتنقل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بسيارة من طراز بينتلي، تم تصنيعها لها قبل 50، وتحديدا عندما أصبحت ملكة على بريطانيا.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض 8 من سيارات الليموزين التي يستخدمها قادة العالم.

ترامب يستخدم سيارة ليموزين من طراز كاديلاك تدعى "الوحش"، في حين يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيارة فخمة وفاخرة روسية الصنع من طراز أوروس سينات، ويطلق عليها اسم "سينيت" وتعني "مجلس الشيوخ".

أما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون فيتنقل بواسطة سيارة الألمانية الصنع "مرسيدس بنز أس 600 بولمان غارد"، وهذا الطراز من سيارة مرسيدس يستخدمه العديد من الزعماء في العالم.

من ناحيتها، وأثناء تنقلها داخليا، تستخدم الملكة إليزابيث الثانية السيارة البريطانية من طراز "بنتلي ستيت ليموزين" المصممة خصيصا لها.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يستخدم سيارة "هونغ كي إل 5"، وهي سيارة فخمة مستلهمة من طراز سابق، وتم الكشف عنها عام 2013.

وهي أغلى السيارات الصينية، ولا تتوافر إلا في الصين، ويقدر ثمنها بحدود 800 ألف دولار.

وفي اليابان، يتنقل الامبراطور الياباني ناروهيتو بواسطة سيارة من طراز "سينتشري رويال" التي تصنعها شركة تويوتا اليابانية، وتحتوي على مواصفات خاصة.

وفي شرق أفريقيا، وتحديدا في كينيا، يستخدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا سيارة "مرسيدس بنز بولمان أس 600".

وفي شمال غربي أفريقيا، تستخدم العائلة المالكة المغربية سيارة شبيهة هي "مرسيدس بنز 600 بولمان".