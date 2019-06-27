ووقع الحادث بينما كانت ميركل تقف إلى جانب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الألماني الجديدة رسميا، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقدم لميركل كوبا من الماء لكنها رفضته، وبدت على ما يرام عندما وصلت إلى البرلمان بعد نصف ساعة.

ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى اليابان في وقت لاحق الخميس لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين.

وقال المتحدث باسمها، شتيفن شيبرت، لوكالة الأنباء الألمانية إن "كل شيء يسير كما هو مخطط له. والمستشارة بخير".

وأصيبت ميركل برعشة الثلاثاء الماضي أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة برلين.

وتماسكت المستشارة الألمانية وقتها للحظة، وهي ترتعش على المنصة، لكنها حرصت على الوقوف بثبات، ثم واصلت نشاطها البروتوكولي، بشكل طبيعي.

وقالت ميركل بعد ذلك إنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء، وقالت كنت "أحتاجها على ما يبدو".

وتتولى ميركل البالغة من العمر 64 عاما المستشارية منذ عام 2005، ومن المتوقع أن تعتزل الحياة السياسية بشكل كامل في 2021.