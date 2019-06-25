وأعلنت الجائزة عن توقيع اتفاقية بين دار الهدهد للنشر والتوزيع ودار النشر الإيطالية ماركوس جي ماركوس للنشر لترجمة الكتاب.

وجاء ذلك الإعلان خلال اجتماع نظم في أبوظبي بحضور ماركو زابارولي، الناشر ومؤسس دار ماركوس جي ماركوس للنشر، والكاتب علي الشعالي، مؤسس وصاحب دار الهدهد للنشر والتوزيع، بصفته صاحب حقوق النسخة العربية من الكتاب، وحصة المهيري، الكاتبة الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الطفل 2018.

وقال علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: "تسعى جائزة الشيخ زايد للكتاب لدفع عجلة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات العالمية الحية، من خلال منحة الترجمة التي أطلقتها الجائزة في عام 2018".

وأضاف: "تعد هذه الفرصة مهمة لمد جسور التواصل والانفتاح على الآخر، ونقل الكتاب العربي الإبداعي من الروايات وقصص الأطفال إلى العالمية. ترجمة كتاب الدينوراف اليوم إلى اللغات الإيطالية والفرنسية والانجليزية هي خطوة مهمة تعزز فيها الجائزة دورها في الارتقاء بأدب الطفل وتأسيسه على المبادئ الإنسانية المشتركة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه قال ماركو زابارولي: "إنني معجب بشخصية حيوان "الديناروف"، التي ستكون أول شخصية تتحدث عدة لغات، ويسرنا أن ننقل هذه الشخصية الرائعة التي ولدت في قلب الصحراء إلى إيطاليا لتكون صديقا جديدا للأطفال هناك".

وتابع: "لقد نجحت الكاتبة حصة المهيري بنسج قصة ملهمة هادفة تغرس قيم التسامح والتعايش لدى الأطفال، ولهذا أثق بأن دار ماركوس جي ماركوس ستحقق نجاحا باهرا بنشر هذا الكتاب".

وتدور قصة الكتاب حول عالم الحيوان إذ تحكي عن ديناصور يبحث عن شبيهه بين الحيوانات المختلفة، ومن خلال هذا البحث تتبدى له الفروقات المتعددة بين الحيوانات التي التقاها لكن هذا الاختلاف لا يقود للصراع أو النفور، بقدر ما يؤكد إمكانية العيش المشترك.

ويندمج الديناصور في النهاية مع الزرافة ويصبح الدينوراف تعبيرا رمزيا عن قدرة المجتمع على استيعاب التنوع والتعدد في الهويات.