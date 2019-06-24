وأظهر مقطع فيديو، الشاب تيرسي غارنر، البالغ 19 عاما، وهو يقتحم جهاز التفتيش بعنف، رافضا أن يخضع للإجراءات المتبعة بمطار فينيكس الدولي، في الثامن عشر من يونيو المقبل.

واحتشد عدد كبير من رجال الأمن حول الشاب، في محاولة لتوقيفه، لكنه كان يضرب كل من يمر أمامه، وسط شكوك بأن يكون قد حمل شيئا خطيرا لا يريد أن يكشف عنه في جهاز التفتيش.

وكان غارنر يرتدي ثيابا عادية، وبدأ الفوضى في المطار، حينما أوقع إحدى الموظفات أرضا، وعندما حاول رجال الشرطة الآخرون أن يوقفوه، تحداهم وأصاب خمسة منهم.

ويواجه الشاب تهما ثقيلة بسبب فعلته، مثل جناية التعدي على ملك الغير، فضلا عن جناية مقاومة أمر بالتوقيف، وخمس جرائم اعتداء بالنظر إلى جرح خمسة من رجال الشرطة.

وترجح الشرطة أن يكون الموقوف قد عانى اضطرابا عقليا حين اقتحم جهاز التفتيش، أو أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة على الأرجح، وأصدرت إدارة النقل الأميركية، بيانا، وصفت فيه الهجوم بالمتطاول وغير المقبول.