وجاء فيلم الرعب الجديد "لعبة الطفل" (تشايدلدس بلاي) في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، والفيلم بطولة أوبري بلازا وغابرييل باتمان ومارك هاميل ومن إخراج لارس كليفبرغ.

واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار، والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج غاي ريتشي.

وتراجع فيلم الخيال العلمي الكوميدي "رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم "(من إن بلاك: إنترناشيونال) من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 10.8 مليون دولار، كما تراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" (ذا سيكرت لايف أوف بيتس) من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.