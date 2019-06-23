وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن ضابطة الشرطة، تارا أوسوليفان، البالغة 26 عاما، لقيت مصرعها بعدة طلقات نارية، أثناء قيامها بعملية أمنية رفقة ضابط يشرف عليها، في مدينة سكرامينتو.

وأرادت الشرطية أن تتدخل رفقة زميلها، بعد تلقي اتصال يبلغ عن حالة عنف أسري، لكن ما إن اقتربا من البيت، حتى ووجها بوابل من الرصاص.

وعقب سماع صوت الرصاص من الشخص الذي كان في البيت، تراجع الاثنان، ويوثق مقطع الفيديو، لحظة يسأل فيها الشرطي زميلته المصابة "هل أنت على ما يرام".

ويقول الشرطي، في تواصل مع زملائه الذين وقفوا بعيدا عن البيت "الرصاص على أشده، ابقوا بعيدا، إنه ما زال يطلق النار".

وأوضحت الشرطة، أن الضحية كانت تساعد امرأة على نقل بعض أغراضها، حين تلقت الرصاص الغادرة.

وبعد عملية من ثماني ساعات، والاستعانة بعربة مصفحة أمام البيت، تم توقيف الجاني، وعمره 45 عاما، ويوم الجمعة، وجهت إليه تهمة القتل وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأوردت الشرطة، أنها عثرت على عدة أسلحة نارية متطورة في حوزة الجاني، وأضافت أن السلطات انتقلت إلى البيت لأنه لم يحضر إلى المحكمة في قضية "عنف".

ويجري تركيب كاميرات صغيرة على بذلات عناصر الشرطة في الولايات المتحدة، حتى تكون تدخلاتهم الأمنية موثقة، ولرصد أي تجاوزات محتملة قد يقومون بها.

وتشير الأرقام في الولايات المتحدة إلى أن قرابة 40 ألف شخص يلقون مصرعهم، بشكل سنوي، بسبب حوادث إطلاق النار.

ويتيح التعديل الثاني من الدستور الأميركي، لعامة المواطنين أن يحوزوا الأسلحة، ويقول إن لا يجب على القانون أن يعرقل اقتناء الناس للأسلحة أو حملهم لها.