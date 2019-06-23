وبحسب موقع "فوكس نيوز"، فإن الأب مارتن واتس نقش وشما على صدره بطول 9 سنتيمترات، يشبه علامات الغرز التي تركتها العملية الجراحية في صدر ابنه الصغير جو، الذي يبلغ من العمر 6 أعوام.

وأورد المصدر أن الابن أجرى العملية الجراحية في الشهر الماضي، وكان التدخل الطبي ضروريا للحفاظ على حياته، فيما رسم الأب وشم ندوب الجراحة حتى لا يشعر الابن بأي نقص أو حرج.

وكان الابن يعاني مرضا يعرف باسم "ضيق الصمام الأبهري"، وقالت الأم لين واتس، إنه ليس من السهل أن يخضع طفل صغير لهذه العملية الجراحية المعقدة في سن مبكرة.

وأوضحت أنه حينما بدأ الطفل استعادة عافيته، تساءل حول وجود الغرز، فأخبرته الأسرة بأنه ليس شيئا معيبا، وطلبت منه أن يكون فخورا بنفسه ولا يشعر بأي انزعاج.

واستغرقت العملية التي أجراها جو نحو 8 ساعات، ومن المرتقب أن يجري أخوه الأكبر هارلي (7 سنوات) جراحة مماثلة في وقت لاحق من العام الجاري.