ويبلغ امتداد قرني الثور "بونتشو"، وهو من فصيلة تكساس لونغهورن طويل القرنين، حوالي 3.23 أمتار بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويعيش بونتشو، ذو السبعة أعوام، بمزرعة في منطقة "غوود ووتر" في ألاباما، بالقرب من محطة مترو بيرمنغهام، وتمتلكه عائلة "بوب" منذ كان عمره 6 شهور.

وفي مقابلة أجرتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع مالك الثور جيرال بوب قال "التف قرنا بونتشو والتويا وامتدا إلى الخارج"، مضيفا أنه من الجيد رؤية الاختلافات والتنوع في كتلة القرن وكيفية نموها.

وأوضح بوب أن القرون التي تظهر وتمتد مباشرة، مثلما الحال مع بونتشو "تجعلها أكثر إثارة للإعجاب من حيث الطول الكلي للقرنين".

وكان بوب لاحظ إمكانية تحطيم ثوره الرقم القياسي العالمي أول مرة عندما بلغ بونتشو عامه الرابع.

وأشار إلى أنه لاحظ امتداد قرنيه جانبيا بخلاف ما يحدث في العادة مع الثيران، الأمر الذي يشير إلى أنهما سيحققان طولا أكبر بكثير من قرون الثيران الأخرى.

ويقال أن بونتشو عبارة عن ثور عملاق وديع يستمتع بتذوق التفاح والجزر وحلوى الخطمي (مارشيمللو).

وقال بوب إن بونتشو أصبح نجما عملاقا حيث أن كثيرا من الناس كل عام يتوقفون لرؤيته ورؤية قرنيه ويقدمون له الجزر والتفاح وغيرها وأصبح حيوانا أليفا عملاقا.