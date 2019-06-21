وأوضح المركز، على صفحته في تويتر، أنه في يوم حلول "الانقلاب الصيفي" تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان 23.3 شمال خط الإستواء، مضيفا أن يوم 21 يونيو يجري تسجيل أطول نهار وأقصر ليل في أيام العام.

وأضاف: "يعتبر هذا اليوم أول يوم في فصل الصيف.. وعلى العكس تماما، ففي النصف الكرة الجنوبي، يبدأ فصل الشتاء".

وتابع أن فصل الصيف يشهد ارتفاع درجة الحرارة في مختلف دول المنطقة، حيث تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي.

ويتوقع المركز أن تتراوح أعلى درجات الحرارة في البلاد هذه السنة ما بين 46 و50 درجة، مبينا أن أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها كانت في الياسات عام 2010، حيث بلغت 52 درجة مئوية.

ويشهد العالم ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، فيما يتنبأ الخبراء بأن بعض دول العالم "ستحطم" الأرقام القياسية في درجات الحرارة في القرن المقبل، بسبب تغير المناخ.

ومنذ عام 1901، ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.3-1.6 درجة فهرنهايت، أو 0.7-0.9 درجة مئوية، في كل قرن، طبقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.