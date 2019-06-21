وعثر الأطباء البيطريون في مركز أنغيل داخل معدة الكلب على 19 سكاتة أطفال.

وبدأ الأمر في أبريل الماضي، عندما لاحظت أسرة ويلسلي أن كلبهم مورتمر (3 سنوات) يصيبه الغثيان قبل وجبات الطعام، فذهبت به مالكته، إميلي شاناهان، لطبيب بيطري، وصف لها علاجا يحل المشكلة.

لكن الدواء لم يفلح في حل مشكلة مورتمر، الذي امتنع تماما في نهاية الأمر عن تناول أي طعام.

وأخذت شاناهان كلبها لمركز أنغيل البيطري، حيث قام بيطريون هناك بعمل أشعة سينية لمعدة الكلب ليكتشفوا أمر السكاتات.

ويعتقد الأطباء البيطريين أن مورتمر كان يلتقم السكاتات من طفلي إميلي شاناهان منذ أشهر.

وتطلب الأمر إجراء جراحة لإزالة السكاتات من معدة مورتمر، الذي تماثل للشفاء وعاد للمنزل.