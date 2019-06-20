تمثال مونرو في وقفتها الشهيرة من فيلم "سنة حكة السنة السابعة" المعروض في 1955 فقد صباح الاثنين من فوق برج "نساء هوليوود الأربع."

وقال ميتش أوفاريل عضو مجلس مدينة لوس أنجيليس إن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود ويقطع التمثال بمنشار.

وأوضحت شرطة المدينة أن محققين حصلوا على بصمات أصابع من البرج.

أقيم البرج في 1994 تكريما للنساء في الأفلام، ويتضمن تماثيل لدولوريس ديل ريو، ودوروثي داندريدج، وماي ويست وآنا ماي وونغ وهن يمثلن أعمدة البناء.

توفيت مونرو، واسمها الحقيقي نورما جين مورتنسون، في 1962.