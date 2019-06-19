ونشر ميخال شيفغوك (19 عاما) دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت شملت صورة للأمير هاري دوق ساسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليق كتب فيه "أراك لاحقا يا خائن العرق".

ونشرت الصورة بعد أشهر من زواجه بميغان وهي ابنة سيدة أميركية من أصل أفريقي ووالدها أبيض.

واعترف شيفغوك وشريكه أوسكار دون-كوتشوروفسكي (18 عاما)، وكلاهما يحملان الجنسية البولندية، بتهمة تشجيع الإرهاب. واعترف شيفغوك أيضا بخمس تهم بحيازة مواد يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا مارتن سنودن "المتهمان يعتبران نفسيهما متفوقين على غالبية المجتمع ويشعران أن من واجبهما التعبير عن معتقداتهما وبالتالي تعليم الآخرين".

وأضاف "لا يعكس العدد الكبير من المواد التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي معتقداتهما المتطرفة فحسب، بل استهدف أيضا تشجيع الآخرين على القيام بأفعال خسيسة ".

وحكم على شيفغوك بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر بينما حُكم على دون كوتشوروفسكي بالسجن لمدة 18 شهرا.

وشملت منشورات أخرى للمتهمين دعما للسفاح النرويجي المنتمي لليمين المتطرف أنردس بريفيك.