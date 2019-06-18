وحين ينوي الناس، عادة، أن يقشروا الثوم، يأخذون ثمرة الثوم الواحدة التي تضم عدة فصوص، ثم يشرعون في تفتيتها، وفي مرحلة موالية، يقومون بتقشير كل فص على حدة.

وتنصح فلينتينا، وهي صانعة محتوى من كندا، بتفادي التفتيت، وتوصي بغرس رأس السكين، في كل فص، ثم سحبه، من بين الفصوص الأخرى.

وبمجرد غرس السكين في فص الثوم والسحب إلى الخارج بلطف، ينسلُ بشكل سلس، وبدون القشرة التي تتطلب إزالتها جهدا في العادة.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا واسعا وتجاوز عدد المشاهدات 14 مليونا، وقال كثيرون إنهم ظلوا يقشرون الثوم بطريقة خاطئة منذ سنوات.

لكن بعض المعلقين اشتكوا من فشل تجاربهم، وقالوا إنهم لم يستطيعوا التقشير على النحو الذي نصحت به صاحبة الفيديو.

ورجح البعض أن يكون سبب الفشل هو نوع السكين المستخدم، لأن سحب فص الثوم، من بين الفصوص الأخرى، يتطلب استخدام سكين سميك وغير رقيق، فضلا عن السحب إلى الخارج بتمهل محكَم.