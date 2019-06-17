وأظهر تسجيلات الفيديو التي صورت قبل شهر عناصر الشرطة يأمرون العائلة بالخروج من سيارتهم، ويصرخون في وجوه أفرادها ويستخدمون عبارات "غير لائقة"، ويهددونهم بإطلاق النار عليهم.

ثم تخرج امرأة من السيارة مع طفلين صغيرين، وتسلمهما إلى شخص كان موجودا في المرأب قبل القبض عليها، ليبدو بعد ذلك ضابط شرطة يركل ساقي رجل يقوم بتقييد يديه في سيارة للشرطة.

وقالت رئيسة بلدية المدينة كلير غاليغو في بيان نشر على تويتر "على غرار كثيرين آخرين، أشعر بالاشمئزاز مما رأيته في شريط الفيديو الذي يكشف تعامل شرطة فينيكس مع عائلة وأطفال صغار".

وأضافت أن تصرفات عناصر الشرطة هؤلاء "غير لائقة" و"غير مهنية على الإطلاق"، مؤكدة أنه "ليس ثمة أي موقف يمكن أن يكون فيه مثل هذا السلوك مقبولا في حده الأدنى".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غاليغو قولها: "أنا آسفة بشدة لأن هذه العائلة عانت، وأقدم اعتذاري للمجتمع".

وذكرت جيري ويليامز قائدة شرطة فينيكس في حديث للتلفزيون المحلي التابع لشبكة "ايه بي سي" أن "عناصر الشرطة كانوا يتدخلون بعد إنذار باحتمال حصول سطو عندما واجهوا هذه العائلة"، مضيفة "أنا آسفة لوقوع هذا الحادث"، ومشيرة إلى أن التحقيق جار.

وقالت شبكة "ايه بي سي" إن العائلة رفعت شكوى قضائية لانتهاك حقوقها وتطالب بلدية فونيكس بـ 10 ملايين دولار كتعويض.