وخلال مقابلته للمشجعين الصغار والتقاط الصور معهم، توقف نورمحمدوف عند طفل صغير يرتدي قميصا عليه شعار برشلونة الإسباني، ليرفض التقاط الصور معه بطريقة مازحة.

وقال نورمحمدوف: "إنه يشجع برشلونة، لا لا لا، لن ألتقط صورة معك أخي. ريال مدريد فقط".

وأجاب الطفل نورمحمدوف قائلا: "(كريستيانو) رونالدو لا يلعب مع ريال مدريد بعد الآن"، ليجيب البطل الروسي: "لا يهم إن كان رونالدو موجودا أو لا".

واشترط نورمحمدوف على الطفل قول عبارة "هلا مدريد" الشهيرة التي يقولها جمهور "الملكي"، مقابل الحصول على صورة معه، وهو ما خضع له الطفل الصغير.

ووصل النجم الروسي للشهرة العالمية بعد ما هزم المقاتل الإيرلندي كونور مكغريغور بطريقة "مذلة" في نزال الوزن الخفيف ببطولة "يو إف سي" نهاية عام 2018.