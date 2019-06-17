فبينما كان مارتن مولر يخوض في قاربه الكاياك منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، شاهد أفعى من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي ثاني أكبر الأفاعي حجما في أستراليا، وهي تبتلع تمساحا من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

وصدمت الصور التي نشرها مولر على حساب "جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك" في موقع فيسبوك المتابعين، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في فيسبوك، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين.

وعبر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلق أحد المتابعين قائلا "صور مدهشة ومثيرة.. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

وقال ثان "سؤالي الوحيد.. لماذا يذهب شخص عاقل بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحا بأكمله"؟

وأضاف ثالث ساخرا "هذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي لا أرغب أن أموت بها".

وقالت صاحبة موقع جيجي وايلدلايف، ميشيل جونز لديلي ميل أستراليا إنها تحتفظ بأفعايين من هذه الفصيلة في منزلها كحيوانات أليفة.

وأضافت أنه من الشائع أن تلتهم الأفاعي فرائسها "طالما أنها يمكن أن تدخلها في فمها".

وقالت إن الأفاعي من فصيلة الزيتونة، وهي أفاعي ليست سامة وعادة ما تفترس تماسيح المياه العذبة.