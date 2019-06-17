والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرغسون، ومن إخراج إف. جراي جراي.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" (ذا سيكرت لايف أوف بيتس) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 23.8 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث للأسبوع الثاني محققاً إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة " عنقاء الظلام" (دارك فينكس) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت تسعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة جيمس مكافوي ومايكل فاسبندر وجينيفر لورنس ونيكولاس هولت ومن إخراج سيمون كينبرغ.

واحتفظ الفيلم الموسيقي (روكيتمان) بالمركز الخامس للأسبوع الثاني مسجلاً إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.