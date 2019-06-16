الغريب في الأمر أن السعر المعروض لهذه السيارة لا يشكل جزءا يسيرا من سعرها الأصلي، بحيث أنها ستصبح أرخص سيارة فيراري في العالم، على الأرجح، في حال بيعها.

ومن المقرر طرح السيارة الإيطالية المستعملة من طراز فيراري 599 للبيع بمزاد علني في الصين الأسبوع المقبل بمبلغ 245 دولار فقط، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأميركي.

وجاء القرار ببيعها بهذا السعر تنفيذا لطلب من محكمة الشعب الثالثة في مدينة دونغوان في جنوب الصين,

أما السبب وراء السعر المطلوب لهذه الفيراري وهو 245 دولارا، فهو لأن الشرطة صادرتها بعد تورطها في حادث سير، وتبين أنها غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين ولا تحمل أي أوراق ولا توجد أي بيانات أو معلومات بشأنها.

كما أن السيارة لم تكن مسجلة في نظام ترخيص السيارات، وبالتالي فإن المحكمة تعتقد أنها لا تصلح إلا لأن تكون قطع غيار.

ولذلك فإن السلطات لن تسمح ببيع السيارة أو تسجيلها في الصين مجددا، مما يعني أن قيادة سيارة الفيراري هذه لن يكون مشروعا أو قانونيا في البلاد.

وقالت متحدثة باسم محكمة الشعب الثالثة، إنه لا توجد أي معلومات عن السيارة في مكتب إدارة السيارات، وبالتالي فهي غير قابلة لنقل الملكية، ولا يمكن قيادتها.

وأضافت: "لهذا السبب فإن السيارة رخيصة جدا، وبرأينا فإنها ليست أكثر من مجرد خردة وقدرت قيمتها بحوالي 350 دولار، وتم عرضها بخصم بنسبة 30 في المئة من السعر المحدد للبيع بالمزاد العلني".

لكن، ولسوء حظ من يحصل عليها، يجب أن يدفع مبلغا يعادل 1450 دولار نفقات احتجازها في مواقف الشرطة.

ولم يتضح ما إذا كان بإمكان الأجانب شراء السيارة وشحنها إلى بلدانهم الأصلية.

يشار أن سعر سيارة فيراري مستعملة من طراز 599، وتعود إلى ما قبل 13 عاما، يصل في بريطانيا إلى حوالي 12500 دولار، مع العلم أن مجلة "توب غير مغازين" اختارت هذا الطراز كأفضل سيارة خارقة عام 2006.