ولم تنجح كل محاولات السائقين الآخرين اليائسة لإيقاظ السائق النائم في السيارة، التي تحتوي على سائق آلي.

وسجلت لقطات فيديو السائق، وهو يقود سيارة تسلا بيضاء اللون، فيما يغط السائق في النوم ورأسه مائل نحو النافذة الجانبية، والسيارة تسير بسرعة ثابتة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وقال الشخص الذي قام بتصوير المشهد المثير للقلق "لم أصدق ذلك.. نائم وسط الازدحام المروري في يوم جمعة في منطقة الخليج (خليج سان فرانسيسكو)".

وسأل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شاهدوا مقطع الفيديو الذي نشر على موقع رديت، ما إذا كان الشخص الذي يسجل الحادث حاول تنبيه السائق بواسطة منبه سيارته، فرد المستخدم "ميلودي" قائلا "لقد فعلنا ذلك مرات عدة. ونجحنا في ذلك، لكنه عاد وغط في النوم".

الجدير بالذكر أنه على الرغم من توافر السائق الآلي في سيارات تسلا، إلا إن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قال في فبراير الماضي "إن السيارات لن تكون قادرة على القيادة الآلية قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف ماسك "في هذا العام، ستكون السيارة قادرة على العثور عليك في موقف للسيارات، وتنقلك وتوصلك إلى وجهتك دون تدخل.. أود أن أقول إنني متأكد من ذلك.. هذا الأمر ليس موضع شك".

وشدد ماسك على أنه فيما يتعلق بنوم السائق أثناء القيادة، فإن السائق الآلي "لن يتم تطويره ليؤخذ في الحسبان هذا الأمر قبل عام 2020".