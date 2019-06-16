وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، مساء السبت، أن القاضي إبراهيم الذيابات، مدعي عام محافظة جرش، شمالي الأردن، حيث وقع الاعتداء، أوعز إلى الضابطة العدلية بالقبض على شخص ظهر في فيديو يقوم بالإساءة والتعنيف لطفل من أقربائه.

وقال نائب عام إربد القاضي ناصر القاضي، إن النيابة العامة أصدرت أمرا إلى مدعي عام جرش بإلقاء القبض على ذلك الشخص، وإيداعه فورا إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق القانون، منبها إلى أن النيابة العامة تقوم بتمثيل القاصرين في حال عدم وجود ولي أمر لهم أو تعارض المصالح.

ولفت القاضي إلى أن الطفل أودع لدى مركز حماية الأسرة في جرش. ومن المتوقع أن تنسب النيابة العامة للشخص المُلاحق تهمتي الإيذاء ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.

ورغم أن الفيديو يعود إلى عدة أشهر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية على مصادر أمنية، إلا أنه جرى تداوله على نطاق واسع، السبت، على شبكات التواصل.

ويظهر في الفيديو شخصا يجلس خلق عجلة قيادة سيارة متحركة وبجانبه طفل يبلغ من العمر (8 سنوات)، وينهال الرجل بضربات متتالية مستعينا بحذاء على جسد الطفل، الذي دخل في نوبة بكاء.

وفوق الضربات المتتالية، لم يتوقف الرجل (خال الطفل) عن كيل الشتائم النابية له، وللمفارقة كان يقول إنه يسعى "لتهذيب" سلوك الطفل.