وذكر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تفقد السبت المتحف المصري الكبير واطلع على التقدم المحرز في عملية تجهيزه، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاحه في نهاية 2020، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية.

وتسابق مصر الزمن للانتهاء من المشروع الضخم، الذي وضع حجره الأساس عام 2002، أي قبل نحو 17 سنة.

وسبق للسلطات المصرية أن أعلنت افتتاح المتحف في بداية عام 2019 الجاري، قبل أن تقرر التأجيل إلى العام المقبل.

وقالت تقارير إعلامية إن المتحف الكبير، الذي يقع في محيط منطقة الأهرامات، سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، من مختلف العصور.

وتأمل مصر في أن يكون المتحف الجديد مقصدا جديدا لاجتذاب السائحين.