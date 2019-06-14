وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرئيس البالغ من العمر 61 سنة أطلق الرصاص وهو على مقعد دراجة هوائية تتحرك، حتى يظهر مهارته في التصويب.

وما إن استطاع رئيس الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، أن يصيب الأهداف المحددة، حتى أخذ طابور من الجنود في التصفيق في حرارة، إبداء لإعجابهم بمهارة القائد.

إلا أن مقطع الفيديو تعرض إلى موجة سخرية واسعة في المنصات الاجتماعية، لا سيما أن طريقة توضيب الفيديو "المضحكة"، لا تثبت ما إذا كان الرئيس هو الذي أصاب فعلا أم أن قناصة محترفون هم من فعلوا ذلك.

ولم يظهر في الفيديو تصويبات مباشرة من محمدوف على الأهداف، كما بدا أن هناك قطوعات غير منطقية لدى تحرير مقطع الفيديو.

ورأى المنتقدون أن رسالة الفيديو هي استعراض القوى ومحاولة تصوير رئيس البلاد كما لو كان شخصا جبارا، لا سيما أن الجنود ظلوا يصفقون بطريقة وصفت بـ"المبالغ فيها".

وفاز الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 12 عاما، في آخر انتخابات رئاسية في البلاد بنسبة تصل إلى 97.69 في المئة، ويرى معارضون أن هذا الرقم مؤشر على التزوير.