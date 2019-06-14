وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن دوق ودوقة ساسيكس، كانا في شرفة قصر باكينغهام، خلال الاحتفال بعيد ميلاد الملكة، في الثامن من يونيو الجاري.

ويجري الاحتفال بعيد الملكة إليزابيث الثانية، مرتين اثنتين في العام، ففي مرة أولى يتم الاحتفال الفعلي في الحادي والعشرين من أبريل، لأنه يصادف تاريخ الميلاد الحقيقي.

أما الاحتفال الثاني فيجري مع قدوم فصل الصيف في يونيو، لأن أبريل يكون باردا في أغلب الأحيان في بريطانيا، وبالتالي، يقام احتفال ثان حين يتحسن الطقس.

وفي مقطع الفيديو، تستدير ماركل، 37 سنة، صوب زوجها، 34 عاما، فيقول لها "نعم، صحيح"، ثم يضيف "دوري، انظري".

وأوضح الخبير جاكي بريس، أن هاري طلب من ماركل أن تدور، حتى يكون نظرها موجها صوب الجمهور الذي حضر قبالة القصر، ولأن بروتوكول أداء النشيد الوطني يقتضي ألا تدير ظهرها للناس في تلك اللحظة.

وما إن طلب هاري من زوجته أن تدور، حتى فعلت بشكل سريع، وهي تستعد لأداء النشيد في الشرفة، على مقربة من الملكة إليزابيث التي بلغت 93 عاما في أبريل الماضي.