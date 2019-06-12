والتقط صلاح الصورة أثناء رحلة صيد خلال إجازته الصيفية في الجونة بمصر، قبل انضمامه لمعسكر منتخب الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وأثارت صورة نجم ليفربول الإنجليزي تفاعلا واسعا على الصفحات الاجتماعية، مما دفع العديد من نجوم الفن والكرة للدخول على خط المنافسة، ونشر صور مشابهة.

ومن أبرز المنضمين للتحدي، الفنان المصري آسر ياسين، الذي نشر صورة طريفة على "إنستغرام" وهو يحمل ابنه بنفس الطريقة التي حمل بها صلاح السمكة.

وطرح ياسين تصويتا، يطلب فيه رأي الجمهور بشأن الصورة الأفضل، قائلا: صلاح أم آسر؟.

ومن بين نجوم الكرة المصرية، شارك عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في التحدي، ونشر صورة مشابهة مع أحد أنواع الأسماك، معلقا عليها بالقول: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي"، في إشارة إلى صلاح.

كما انضم إلى التحدي مهاجم الزمالك عمر السعيد، الذي استغل توقف الدوري المصري، وذهب في رحلة صيد، ليلتقط صورة مع سمكتين صغيرتين جدا، في رد طريف على سمكة صلاح الضخمة.

في المقابل، وضع عشاق صلاح بصمتهم على هذه الصورة، إذ أجرى كثيرون تعديلات عليها بواسطة برنامج "فوتوشوب".

فمنهم من حذف السمكة، ووضع مكانها صورة سيرجيو راموس، في إشارة إلى اللاعب الإسباني الذي كان خلف إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

ومنهم من استبدلها بصورة صندوق مطبوع عليه كلمة "أخلاق"، وهي الكلمة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر، وتفيد بـ"أخلاق صلاح الحميدة".

كما قام أحدهم بوضع صورة اللاعب المصري، البالغ من العمر 26 عاما، داخل سوق لبيع الأسماك، لإبراز اهتمامه بهذا المجال.