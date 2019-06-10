وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مطارات دبي تعهدت، الاثنين، بأداء دورها في تخليص كوكب الأرض من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من خلال الإعلان عن نيتها حظر استخدامها في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاما على مستوى العالم، بدءا من أول أيام العام المقبل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي يوجين باري، إن المطار يستقبل ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام، وتمتلك إدارته القدرة على إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين، بل وإزالة استخدامها نهائيا.

ونقلت "وام" عن يوجين قوله: "اليوم نلتزم بالعمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف، بدءا من الأول من يناير 2020".

وتعيد مطارات دبي كل عام تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى، للحد من تأثيرها على البيئة.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية فقط، تمكنت مطارات دبي من جمع 16 طنا من الزجاجات البلاستيكية، وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

والأسبوع الماضي، وبمناسبة اليوم العالمي للأرض، استعرضت مطارات دبي بالتعاون مع أكثر من 106 شركات تدير أعمالها في المطار، التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه من خلال القضاء على الممارسات والمواد التي من شأنها الإضرار بالبيئة، وتم تفعيل مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك حظر استخدام الأدوات والأكياس البلاستيكية والإيصالات الورقية.