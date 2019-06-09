ووصل صلاح مصر قبيل عيد الفطر، ويبدو أنه يقضي وقتا قصيرا من إجارته على شواطئ الجونة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وقبل أن ينضم إلى معسكر منتخب الفراعنة.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وفي المقطع المصور الذي التقطه عشاق صلاح، يظهر النجم الدولي على متن اليخت "الفاخر" وهو يستمتع بأجواء الطقس المميز، بينما قام معجبوه بترديد الأغنية التي ذيع صيتها في ليفربول "مو صلاح".

وكان النجم المصري شن، صباح الأربعاء الماضي، هجوما لاذعا على وسائل الإعلام بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

وغرد صلاح على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج مسقط رأس صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، بينما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح، خوفا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب.