وطلب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو من سائق الحافلة التوقف، كي يتسنى له تحية مشجع صغير مصاب بسرطان الدم، وفقا لموقع "بي إي سوكر".

وبعد الحصة التدريبية للمنتخب البرتغالي، انتبه اللاعبون لطفل صغير يحمل لافتة كتبت عليها عبارة "كريستيانو أريد أن أعانقك"، مما دفع رونالدو لطلب ملاقاة الطفل الصغير الذي يدعى إدواردو.

وصور والد إدواردو اللفتة الإنسانية على هاتفه، وبدا الطفل سعيدا جدا بملاقاة أسطورة بلاده رونالدو.



ويستعد المنتخب البرتغالي بقيادة "الدون" لملاقاة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في بورتو، مساء الثلاثاء.