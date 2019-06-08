واحتفل اللاعب الألماني التركي الأصل، الجمعة، بزفافه على ملكة جمال تركيا السابقة والعارضة والممثلة الحالية، أمينة غولشي، وذلك في فندق فخم على شاطئ البوسفور بمدينة إسطنبول التركية.

وولدت أمينة ونشأت في السويد، وهي من مواليد 30 أبريل 1993، وتصغر زوجها بـ4 سنوات، وينحدر والدها من تركمان العراق وتحديدا من مدينة كركوك، بينما والدتها من مدينة أزمير.

وتحمل زوجة أوزيل (26 عاما) الجنسية السويدية، لكنها مثله تركية الأصل، ونالت لقب وصيفة ملكة جمال تركيا عام 2014، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه.

وشكلت مشاركة أمينة في مسابقة الجمال بداية انطلاقتها نحو عالم الشهرة، وفي العام التالي 2015، أدت دور البطولة في المسلسل التركي الشهير "لن أستسلم أبدا"، بحسب موقع"imdb" المختصص في الأفلام والترفيه. وترجم المسلسل للغات عدة وعرض في 11 دولة.

ويتابع حساب أمينة الموثق على "إنستغرام" نحو 2.1 مليون مستخدم، وعادة ما تحظى منشوراتها بتفاعل كبير من قبل متابعيها.

ونشرت قبل أيام صورة تجمعها مع أوزيل قبل حفل الزفاف، ونالت نحو نصف مليون إعجاب.

وتنشر ملكة الجمال التركية بانتظام صورا تجمعها مع أوزيل وأفراد عائلتها ومشاهير مثل الممثل الهندي شاروخ خان أو أزياء العلامات التجارية التي تروج لها.

وفي سبتمبر 2017، نشرت تعليقا على حسابها بالموقع، هنأت فيه بحلول عيد الأضحى المبارك، وأرفق المنشورة تصميم حملة عبارة باللغة العربية: "عيد مبارك" إضافة إلى العبارة نفسها باللغة التركية.