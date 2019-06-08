وأوضح المصدر أن ضمن الشبكة توجد فتاة تقوم باستدراج الشبان إلى منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع شرقي لبنان بغية القيام بترويجها في محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

وتابع "ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، تم اعتقال شخصين وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة عين الرمانة عبارة عن: 57 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و370 غ من مادة حشيشة الكيف".

وأشار بيان قوى الأمن الداخلي إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.