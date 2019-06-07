وأفادت "فرانس برس" بوصول موكب الرئيس التركي في بداية السهرة إلى فندق فخم على شاطىء البوسفور، احتفل فيه صانع ألعاب "المدفعجية" بزاوجه من أمينة غولشي.

وكان أوزيل البالغ من العمر 30 عاما، قد أعلن مؤخرا أنه طلب من أردوغان أن يكون شاهدا على زواجه.

وتعرض صانع ألعاب "المانشافت" السابق لانتقادات شديدة بعد التقاط صورة له وهو يقدم قميصه إلى أردوغان، الذي يثير جدلا في ألمانيا وتربطه علاقات فاترة مع الحكومة الألمانية منذ أكثر من عامين.

وقام جدل حول الأصول التركية للاعب بعد مونديال 2018 في روسيا، إذ فقد منتخب ألمانيا اللقب بخروجه من الدور الأول، وأغلق أوزيل الباب نهائيا أمام عودته إلى المنتخب، متهما الاتحاد الألماني للعبة بالعنصرية.

ويأتي حضور أردوغان زواج أوزيل، الذي لا يملك الجنسية التركية، قبل أسبوعين من الانتخابات البلدية المعادة في إسطنبول، وذلك بعد إلغاء نتائج التصويت الأول، الذي فازت فيه المعارضة في مارس الماضي.