وأضاف أنه أجرى حديثا طويلا مع الأمير تشارلز عن تغير المناخ، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن الأرض تزداد حرارة.

ويقوم ترامب بزيارة دولة لبريطانيا واستقبلته العائلة المالكة والنخبة السياسية في البلاد.

والتقى ترامب بالملكة إليزابيث والأمير تشارلز، الاثنين، وأقيمت له مأدبة في قصر بكنغهام.

وكانت ميغان الممثلة الأميركية السابقة، والتي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري، انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 ووصفته بأنه كاره للنساء ومثير للخلافات.

وقبل وصوله إلى بريطانيا، قال ترامب عندما أبلغته صحيفة "الصن" بانتقادات ميغان له "لم أعلم ذلك. ماذا بوسعي أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها فظة". ولكنه تمنى لها حياة سعيدة كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية، الأربعاء، أن تعليقه كان يشير إلى أن ميغان كانت فظة تجاهه، وأنه يعتقد أنها شخصية لطيفة جدا.

وقال للقناة التلفزيونية "قلت: لم أكن أعرف أنها فظة - لم أكن أشير إلى أنها فظة ولكن قلت إنها كانت فظة تجاهي".

وأضاف: "إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها".

وتابع: "أعتقد أنها لطيفة جدا. بصراحة لم أكن أعرفها... كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك".

وقال إنه التقى بالأمير هاري خلال الزيارة، مضيفا "هنأته وأعتقد أنه شخص رائع. العائلة المالكة لطيفة بحق".

وخلال الزيارة تناول ترامب الشاي مع تشارلز، الذي يشن حملة منذ سنوات لزيادة الوعي حيال تدمير البيئة وأثر تغير المناخ.

وقال: "كنا سنتحدث لمدة 15 دقيقة ولكن الحديث امتد لساعة ونصف الساعة وكان هو من يتحدث في الأغلب. إنه معني بحق بتغير المناخ وأعتقد أنه رائع... استمعت له. وتحدث أيضا عن العمارة".