وجاءت تصريحات ترامب في مقتطفات من مقابلة تم نشرها قبل البث.

وستبث باقي المقابلة، التي تقول قناة "آي.تي.في" إنها تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء.

وانتقدت ميغان ماركل، الممثلة الأميركية التي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث العام الماضي، ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016.

وقال ترامب للمقتطف من برنامج (غود مورنينغ بريتن) الذي تبثه قناة آي.تي.في: "إنها تبلي بلاء حسنا. آمل أن تكون مستمتعة بحياتها... أعتقد أنها لطيفة جدا.

"كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك".

"فظة تجاهي"

وخلال مقابلة مع صحيفة "الصن" البريطانية قبل رحلته، عُرض على ترامب تصريح أدلت به ميغان في 2016، قالت فيه إنها ستنتقل للعيش في كندا إذا ما فاز بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بأنها أدلت بهذا التصريح، وقال في تسجيل صوتي: "لم أكن أعرف أنها فظة".

وأدى التصريح إلى انتشار الانتقادات مجددا بشأن كيفية تحدث الرئيس عن النساء، لكنه نفى أنه وصف ميغان بـ"السيئة" في تغريدة نشرها، الأحد.

وسعى لمزيد من التوضيح خلال المقابلة التلفزيونية. وقال ترامب: "لم أكن أشير إلى أنها فظة. قلت إنها فظة تجاهي".

كما قال ترامب كلمات رقيقة في حق هاري بعدما التقاه في قصر بكنغهام. وتابع "أعتقد أنه شاب ممتاز. العائلة المالكة لطيفة حقا".