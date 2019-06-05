قال الحساب الرسمي للفيلم على موقع تويتر إن الحادث وقع الثلاثاء جراء "انفجار مرتب". لم يصب أحد في المجموعة، ولكن أحد أفراد الطاقم خارج الموقع أصيب بجروح طفيفة.

كما تضررت الواجهة الخارجية للموقع في منشآت الاستوديو الواقع خارج لندن.

هذا هو الحادث الإنتاجي الثاني في الجزء 25 غير المعنون من امتياز 007.

تأجل تصوير الفيلم في أواخر شهر مايو بعد إصابة دانييل كريغ في قدمه أثناء أداء مشهد عنيف في جامايكا. وخضع لعملية جراحية بسيطة في الكاحل تطلبت أسبوعين من إعادة التأهيل.

لم يرد الناطقون باسم الفيلم على الفور على رسائل بخصوص الانفجار.