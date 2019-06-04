وتلقى السائح، الذي سافر إلى الجزيرة للاستمتاع بشواطئها، غرامة بقيمة 100 يورو، وأخبره الضباط أن عليهم تسديد الغرامة قبل مغادرة الجزيرة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

ولم يتم تحديد المنتج الذي اشتراه السائح، لكن من المحتمل أن يكون قد اشترى نظارة شمسية أو قبعة أو حقيبة يد، وهي منتجات عادة ما يبيعها الباعة الجائلون غير القانونيين.

وقد قعت الحادثة في بالما، عاصمة مايوركا، حيث تعج بالباعة الجائلين غير الشرعيين، فيما يصر المجلس المحلي في الجزيرة على تغريم هؤلاء البائعين أو من يشتري منهم، في قانون لقي انتقادات من سكان المدينة وزوارها.

وكان من الممكن تغريم السائح، الذي وصف بأنه "أجنبي"، بما يصل إلى 750 يورو، لكن الشرطة اكتفت بمئة يورو، علما أنه أول سائح يتلقى هذه الغرامة.

ويعتزم مجلس بالما توظيف شركة خارجية لجمع الغرامات من المخالفين على الفور، ومن المحتمل أن تشمل صلاحياتها القدرة على أخذ السياح إلى أقرب صراف آلي حتى يتمكنوا من دفع الغرامات.

ويقول المسؤولون إنه يجب وضع علامات تحذير لشرح العقوبات كجزء من القواعد الجديدة الصارمة التي أدخلت في أبريل الماضي، للقضاء على ما يسمى "السلوك غير المدني".

ويقوم أفراد من الشرطة الإسبانية بدوريات في بالما متنكرين بأزياء للسياح، لرصد الانتهاكات المتعلقة بالباعة الجائلين ومن يتعاملون معهم، وذكرت مصادر أن هذه الضوابط ستستمر طوال فترة الصيف.

وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل إعلام إسبانية محلية، إن النية من فرض الغرامات ليس لتحصيل الضرائب بشكل غير مباشر، وإنما لتحذير السياح من "عدم القيام بشراء منتجات من باعة غير مصرح لهم".