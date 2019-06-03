وأعلن بيان من الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وعقدت المحكمة العليا بالسعودية جلسة مساء الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لعام 1440هجرية.

وقال بيان الديوان الملكي نقلا عن المحكمة العليا: "بعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه، فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، لتقرر المحكمة العليا أن الثلاثاء 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام".

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440هجرية في الإمارات، أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال وزير العدل ورئيس اللجنة، الشيخ سلطان الظاهري "إنه وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، ثبت لديها ليلة الاثنين رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية، وعليه فإن الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو غرة شهر شوال لسنة 1440 هجرية، وأول أيام عيد الفطر"، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.