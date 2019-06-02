وتبلع الطاقة الاستيعابية للباخرة "أوبرا"، 2679 راكبا، ويبلغ ارتفاعها 54 مترا وطولها 275، مترا، وفق ما ذكرت شركة "إم.إس.سي كروزيز".

وكانت الباخرة تقترب من مرسى في قناة جوديكا المائية عندما اصطدمت برصيف الميناء وقارب قريب، بسبب مشكلة فنية.

وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وفقدان 21 آخرين أصبحوا في عداد القتلى.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي، إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام.

وأوضح عمال طوارئ أن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو بعد أن انقطع كابل من الفولاذ كان يربطها بقارب قطر.