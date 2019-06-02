ونشر هنيدي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، السبت، استطلاع رأي قال فيه: "مين الأكثر وسامة في صورة البطاقة الشخصية".

وشارك في التصويت أكثر من 330 ألف شخص، وحصد هنيدي 73% من الأصوات، مقابل 27 % لياسين، علما أن صفحة هنيدي يتابعها أكثر من 6 ملايين مستخدم.

وبدوره، نشر الفنان المصري، أحمد فهمي، صورة معالجة له، بدت وكأنها مطابقة لتلك الموجودة في بطاقات الهوية.

وبجانب العدد الكبير من المصوتين، كان هناك نحو 7 آلاف تعليق على استطلاع "تحدي الوسامة"، وظهرت في التعليقات كلمات طريفة للعديد من الممثلين المصريين.

ومن بين هؤلاء، الممثل عمرو عبد الجليل، الذي نشر صورة له وكتب عليها: "معلش الشياكة ليها ناسها".

أما زميله تامر هجرس فقال: "طبعا متخيل أن الناس هتجاملك عشان في بيدجك (صفحتك) مفاجأة مش كدة".

وانضم إلى الأمر الكثير من محبي محمد هنيدي الذين نشروا صور بطاقاتهم الشخصية في التعليقات على استطلاع "تحدي الوسامة".