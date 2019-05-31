وبحسب تقرير صحيفة "داهي" المحلية في الصين، فإن البنياتين تم تدميرهما عن طريق 1.1 طن من المواد المتفجرة.

وتضم كل بناية عشرين طابقا، لكن عملية التفجير استغرقت 15 ثانية فقط، وتداعى العمران بشكل كامل على الأرض، حسب مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو".

وارتفعت سحابة كثيفة من الدخان والغبار، إثر تفجير البنياتين اللتين أوقف فيهما العمل، سنة 2010، وظلتا فارغتين منذ هذا الحين.

ويعد البناء العشوائي وغير المرخص ظاهرة شائعة في الصين، وتبذل السلطات في الوقت الحالي جهودا كبرى لأجل التصدي للمعضلة.