وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لضربة البرق التي أصابت الصاروخ، بعد انطلاقه بلحظات من محطة "بليستيك كوزمو دروم" شمال موسكو.

وأعلن مسؤولو وكالة الفضاء الروسية أن الصاروخ وصل بنجاح إلى مداره، بالرغم من ضربة البرق التي أصابته.



وكتب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين على حسابه بموقع تويتر: "البرق لن يقف عقبة أمامك"، أثناء تهنئته لفريق الإطلاق، ونشر فيديو لحظة ضرب البرق للصاروخ.

واستخدمت وكالة الفضاء الروسية معزز صاروخ سويوز لإطلاق "Glonass-M"، وهو الأحدث في سلسلة من أقمار الملاحة لدعم العملاء العسكريين والمدنيين في روسيا.



وسبق أن حصلت هذه الواقعة في نوفمبر من عام 1969، حين ضرب البرق صاروخ ساتيرن الخامس مرتين خلال إطلاق أبولو 12، التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى القمر.



وعطلت الضربة وقتها بعض شاشات العرض على متن طاقم "أبولو 12" المكون من 3 أفراد، لكن الصاروخ وصل بنجاح إلى مداره.