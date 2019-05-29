واستضاف مؤتمر "إيكسما" الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي لم يبخل بدوره في توجيه كلمات التشجيع لجيل الشباب، باستخدام "لغة كرة القدم"، وفقا لموقع جول.

وقال أوباما خلال كلمته: "بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، فالأرجنتين لديها مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم".



وأضاف: "نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم.. حتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم".

وجاءت "نصيحة" أوباما للشباب للاتعاظ من "فشل" ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده في تحقيق أي بطولة، بالرغم من مستواه الخارق كلاعب كرة قدم.

ويعتبر كثيرون ميسي واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن أفضلهم، وقد نجح في حصد كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، وهو النادي الوحيد الذي لعب له، لكنه لم يحقق أي لقب مع منتخب "التانغو" الأول.

وخسر ميسي في 3 مباريات نهائية مع منتخب الأرجنتين، وهي بطولتا كوبا أميركا 2015 و2016، ومونديال 2014، بينما يستعد للمشاركة في كوبا أميركا 2019 في البرازيل الشهر المقبل.

وتعتبر هذه من المرات النادرة التي يستخدم فيها أوباما مصطلحات متعلقة بكرة القدم خلال خطاباته، وفقا للموقع.