وأظهرت لقطات الفيديو المشاركين وهم يجتمعون على خشبة المسرح في نهاية تجربة الرقص في مسرح "غولدن دافوديل" للفنون الأدائية في مقاطعة تشانغتشو، الواقعة غربي الصين.

وخلال الفيديو، سمع صوت منظم الحفل وهو يصرخ عندما بدأ الجزء الأوسط من المسرح بالانهيار فجأة، وترافق ذلك مع سقوط الأطفال في الفجوة التي نجمت عن الانهيار.

ووفقا للفيديو، فقد كان على خشبة المسرح عند انهياره أكثر من 100 طفل وعشرات البالغين.

وبعد لحظات، شوهد المتفرجون وهم يندفعون نحو المسرح في محاولة لإنقاذ الأطفال الذين سقطوا مع انهيار خشبة المسرح.

وأمضى فريق الإطفاء نحو 20 دقيقة في مساعدة الأطفال، ومن بينهم طفلة كانت ساقها محاصرة بين المسرح والعارضة الرئيسية للمنصة.

وقال رجال الإطفاء إن 3 من المصابين الأربعة عشر في حالة خطيرة، فيما لم يتم الكشف عن هوية الطفل الضحية.

ووفقا للمعلومات، فقد احتجزت السلطات 3 موظفين في إذاعة "كونمينغ كوشن" الثقافية، التي استضافت هذا الحدث.

بينما تشير النتائج الأولية إلى أن المسرح كان مزدحما بالعديد من الأشخاص، فقد نقل عن منظم رئيسي يدعى يوان قوله إن المسرح "قديم جدا".

غير أن مسؤولا حكوميا في المقاطعة قال إن سبب الانهيار يعود إلى وجود الكثير من الناس على خشبة المسرح، بحسب ما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصيني.