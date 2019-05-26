وذهبت أماندا إيلر (35 عاما) في نزهة بمحمية غابة ماكاواو في جزيرة ماوي يوم الثامن من مايو، لكنها ضلت طريقها عندما توغلت في المحمية التي تغطي نحو ألفي فدان، وهي تعتقد أنها في الطريق لسيارتها.

وأطلق أصدقاؤها حملة على "فيسبوك" بعنوان "اعثروا على إيلر"، وقبل ساعة فقط من إعلان العثور عليها عرضوا مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى مكانها.

وعثر فريق إنقاذ استأجرته الأسرة على إيلر ظهر الجمعة، في واد بجوار مسقط مياه، على بعد كيلومترات من سيارتها، حسب "رويترز".

وقال منسق البحث خافيير كانتيلوبس، من داخل طائرة هليكوبتر في تصريح للصحفيين: "بالتأكيد هي هناك. إنه أمر لا يصدق".

وبدت إيلر، التي تعمل أيضا أخصائية للعلاج الطبيعي، حافية القدمين وتعاني من سوء تغذية، كما عانت من كسر في الساق وتمزق في غضروف مفصل الركبة وحروق نتيجة الشمس.

ونقلت إيلر بالطائرة إلى مستشفى، ويتوقع أن تتعافى تماما.