وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، على صفحته في فيسبوك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، الجمعة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها دار الأوبرا.

وأضاف أن السيسي اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكدا على ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات، وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة، التي يتم إنشاؤها لتصبح "منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي".

وستضم مدينة الثقافة عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي من المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، بحسب المتحدث.

كما تفقد الرئيس المصري الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.