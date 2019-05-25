وذاع صيت ستالون (72 عاما) في عام 1976 بعدما حصل فيلمه الشهير "روكي"، الذي يدور في أجواء حلبة الملاكمة على جائزة أوسكار ليصبح بعدها أحد أهم نجوم أفلام الحركة في هوليوود عبر سلسلة أفلام "روكي" و"رامبو".

لكن ستالون قال إنه عندما كان في بداياته المهنية كانت إعاقته الكلامية تربك المخرجين وزملائه من الممثلين مثل بطل فيلم "ترميناتور" أرنولد شوارزنيغر.

وقال ستالون، الجمعة، أثناء حضور مهرجان كان حيث وجهت له دعوة للحديث عن مشواره الفني "لم اعتقد أبدا أنني (سأمتهن التمثيل)".

وأضاف "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟"

واستكمل "علمت مدى سوء الوضع عندما قال لي أرنولد شوارزنيغر أنت تتحدث بلكنة، عندها قلت له عذرا، أنا أتحدث بلكنة؟ هذا صحيح يا أرنولد وربما ينبغي أن أفتح مدرسة لدروس الحديث وسيكون الأمر ممتازا".

وأصبحت إعاقة ستالون الكلامية الآن أحد أهم سماته المميزة إلى جانب بنيته الجسدية القوية.

وقوبل الممثل والمخرج بحفاوة شديدة عند وصوله إلى كان، الجمعة.

وتحدث ستالون أيضا عن أشهر أدواره في السينما، وقال: "يتناول فيلم رامبو الجانب المظلم بشدة من الطبيعة التي يحيا بها الكثير من الناس للأسف لأنهم يشعرون بالعزلة".

ويجسد ستالون في هذا الفيلم شخصية محارب شارك في حرب فيتنام يكافح للتكيف مجددا مع الحياة المدنية.

وعن سلسلة أفلام روكي قال ستالون: "روكي مختلف، إنه أكثر تفاؤلا ويدرك أنه ليس شخصا مميزا، لكنه يحاول أن يكون كذلك".

وتقدم السلسلة شخصية روكي بالبوا الملاكم الأميركي من أصل إيطالي، الذي ينتمي لطبقة عاملة ويشق طريقه نحو الشهرة.