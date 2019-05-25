وأعلنت فرقة موسيقى البوب البريطانية لم الشمل وإطلاق جولة موسيقية العام الماضي، وحظيت الفرقة بشهرة عالمية مع أغنية (وانابي) في عام 1996.

وقالت إريكا روزاريو (32 عاما) من تورونتو وهي ترتدي ملابس تحاكي شخصيات من الفرقة "نحن من المعجبين بالفرقة منذ 20 عاما على الأقل.. لكننا لم نر إلا مقلدات لهن. تلك أول مرة لنا نرى سبايس غيرلز بشخصهن في حفل... هل نحن متحمسون؟ بالطبع... بما يفوق الخيال".

وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة التي تضم ميلاني براون (سكيري سبايس) وجيري هورنر (جنجر سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) 13 حفلا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة بدءا من دبلن، الجمعة، قبل إقامة حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.

أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكهام، التي كانت تعرف باسم (بوش سبايس) وهي حاليا مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، لكنها لم تنضم لهن، وتمنت "حظا طيبا للفتيات" على إنستغرام، الجمعة.