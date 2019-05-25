وستضم مدينة "ناشيونال إنكويرير لايف" الواقعة في ولاية تينيسي، مشاهد ثلاثية الأبعاد تحاكي حادث السير المروع الذي ذهبت ضحيته أميرة ويلز ديانا سنة 1997، وفق ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو مقابل 25 دولار أميركي، يُطرح سؤال على المشاهد، عما إذا كان يعتقد أن العائلة المالكة تقف وراء حادث السير الذي تسبب بوفاة ديانا.

وبحسب صاحب الفكرة روبن تيرنر، فإن النموذج واقعي للغاية، ويظهر الطريق الذي سلكته سيارة الأميرة الراحلة، ولحاق مصوري "الباباراتزي" بها، ومن ثم ظهور ضوء ساطع أعمى السائق وتسبب بالحادث.

واعتبر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفكرة غير إنسانية، كونها تستغل وفاة شخصية مهمة كديانا لتحقيق أرباح مادية.

وإلى جانب الأميرة ديانا، ستضم مدينة الملاهي نماذج أخرى تتناول نظريات المؤامرة مثل الهبوط على سطح القمر، ووفاة ملك البوب مايكل جاكسون وغيرها.